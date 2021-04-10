شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 190.7 ألف رأس ماشية وطائر ضد «القلاعية والنيموباك وانفلونزا الطيور» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صباح جارح، مدير عام الإدارة العامة للوقاية بمديرية الطب البيطري في الإسكندرية، إن المديرية تواصل تنفيذ حملات مختلفة على معظم المناطق التابعة للأحياء، لتحصين المواشي والطيور ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والحمى القلاعية المتعدد والوادي المتصدع الميت، والتسمم الدموي وأنفلونزا الطيور، وطاعون المجترات.

وأضافت «جارح»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن إجمالي ما تم تحصينه خلال شهر مارس الماضي، بلغ 190 ألف و735 رأس ماشية وطائر، بواقع 181 ألف و955 رأس ماشية، و8 آلاف و780 طائر بمختلف الأحياء.

وأوضحت أنه تم تحصين 78 ألف و295 رأس ماشية، (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض الحمى القلاعية، و85 ألف و646 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض حمى الوادى المتصدع، و516 رأس أبقار ضد مرض جدري الماشية، و18 ألف و14 رأس (أبقار وجاموس) ضد مرض التسمم الدموي «نيموباك»، فضلاً عن تحصين 8780 ألف طائر، (دجاج وبط ووز وديوك رومي)، بلقاح أنفلونزا الطيور خلال الشهر.

وأشارت إلى أن التحصينات تتم بالوحدات البيطرية المنتشرة في جميع أحياء الإسكندرية، وكذا المديرية بمحطة مصر والمزارع سواء للمواطنين الذين يقدمون إلى مقار هذه الجهات لتحصين ماشيتهم وطيورهم أو تنتقل اللجنة البيطرية لمقار حضانات التربية في البيوت والمزارع، للتحصين حسب طلبهم، مشيرة إلى أنه تم إرسال خطة المديرية للتحصينات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع للجمعيات الزراعية.