شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تفاجئ المخابز والأسواق بـ7 إدارات وتحرر 292 محضرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينين والمحال التجارية، قبل قدوم شهر رمضان بأيام، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ7 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 292 محضراً بمخالفات متنوعة.

وبغية ضبط الأسواق قبل شهر رمضان، حررت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة عصام اللبيدى، 39 محضر تنوعت بين 32 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 22 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية،ومحضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين العجمى حررت الحملة 116 محضر شملت 24 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و33 محضر عدم حمل شهادات صحية، و31 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و13 محضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و6 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و9 محاضر إستخدام مطبوعات في تغليف مواد غذائية.

وفى إدارة تموين غرب والجمرك أسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر تنوعت بين 14 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين استيلاء على المال العام لبقالين تموين مخالفين، و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين المنتزة حررت الحملة 16 محضر شملت 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وفى إدارة تموين شرق حررت الحملة 45 محضر شملت 22 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و12 محضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالاسواق، ومحضرين إدارة وتشغيل مخبزين سياحى بدون ترخيص، ومحضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين العامرية أسفرت الحملة عن تحرير 45 محضر تنوعت بين 23 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و13 محضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 27 محضر شملت 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق قبل شهر رمضان، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف، ومحضرين إدارة وتشغيل مخبزين سياحى بدون ترخيص، و7 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين وسط حررت الحملة 19 محضر شملت 8 محاضر لمخابز بلدية مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر إعدام 50 كجم كبدة فاسدة، وحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل محل بقالة.

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