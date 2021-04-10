شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالعزيز يتحدث عن اعتزاله.. ويؤكد: «أكره رغي الستات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان أحمد عبدالعزيز إنه قدم عملا مسرحيا كمخرج «مأساة الحلاج» وهى مسرحية شعرية جميلة، وأعتقد أننا في السنوات الأخيرة وما شاهدناه من تطرف في بعض الأحيان وصل إلى مرحلة الإرهاب.

وأضاف عبدالعزيز خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى د. عمرو الليثى على شاشة الحياة، وحلمت ان اقدم عمل عن المجاعة التي حدثت في مصر في زمن المستنصر بالله الخليفة الفاطمى وارى انه مهم جدا لانه يحث على العمل حتى لا نتعرض لأزمات.

وعن أحمد عبدالعزيز الأب قال إنه أب عادي والأجيال الجديدة صعبة وفاهمة كل حاجه وأقوياء ولديهم شبكة معلومات، ولن أقف في طريق أولادي لو أرادو التمثيل وأنا قريب جدا منهم وربيتهم على الأدب والأخلاق، وأنا رومانسى، وأكره صفة الرغي في السيدات.

وتابع: «من الممكن أن أعتزل في أي وقت وأحلامى الضائعة كثيرة وأنا ديكتاتور في شغلى ولا أتنازل عن مبادئي وأشعر في بعض الاحيان بالقهر وفى الختام راض عن مشوارى الفنى وربما لدى احساس اننى استطيع تقديم عطاء جديد، واعمال أخرى تفيد الناس وأتمنى أن استطيع تقديم اشياء تخدم البشرية والجمهور».

وأوضح أحمد عبدالعزيز أن شخصية سليم العطار بمسلسل الأب الروحى ان هذه الشخصية على الرغم من عملها داخل أحداث المسلسل بتجارة السلاح، لكنه شخص وطنى وعندما لاحظ أن هناك جماعات إرهابية ستأخذ هذا السلاح بلغ عنهم الشرطة.

وأضاف عبدالعزيز خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى د. عمرو الليثى على شاشة الحياة، أن المعالجة المصرية لفيلم الأب الروحي جاءت من خلال عائلة مصرية لها كبير وعندما يتوفى تبدأ الصراعات داخل العائلة، وأعتز بهذه الشخصية وردود الفعل عليها.

وعن مسلسل أريد رجلا وشخصية عزت قال إنه رجل مغلوب على أمره وكان تحد أن اقوم بتلك الشخصية والتى تختلف عن باقى الشخصيات التي قدمتها وتميزت بالقوة والتحدى ولكن هذه الشخصية منكسرة ومغلوبة على امرها.

وأضاف أن شخصية يوسف عباس الضو في المال والبنون حققت نجاح كبير وشخصية منصور المغازي في سوق العصر صعبة جداً.

وأكد عبدالعزيز أن شخصية يوسف عباس الضو في المال والبنون حققت نجاح كبير وهو يمثل الشاب المصرى والذى يحمل القيم والمبادئ وورث ثقافته من ابوه وهو من اسرة مصرية له طباع مميزة وسمات مصرية أصيلة.

وأضاف عبدالعزيز، في مسلسل سوق العصر شخصية منصور المغازى صعبة جدا لان الاحداث تبدأ بحريق القاهرة، وهذا الحريق يمثل حريق في قلب منصور المغازى على بلده وما يحدث بها، ويصطدم بشخصيات قوية ومختلفة ومشاهد درامية ثرية ما زالت باقية حتى الان في اذهان المشاهدين .