شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاعات جديدة قبل رمضان .. سعر اللبن في مصر اليوم السبت 10-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



وسط توقعات بارتفاعات جديدة لسعر اللبن في مصر قبل قدوم شهر رمضان وأثناء الشهر الكريم، نظر للاقبال الكبير على اللبن من قبل المواطنين في وجبة السحور، شهدت أسعار اللبن فى الأسواق المصرية، استقرار حذر بمستهل التداول اليوم السبت 10-4-2021، وانخفض سعر كيلو اللبن البقرى بمعدل 25 قرش ليسجل سعر يتراوح بين 6 جنيه وحتى 6.30 جنيه، وذلك قبل أيام من شهر رمضان كما انخفض سعر كيلو الجبنة الرومى بمعدل جنيه،و10 جنيهات في صفيحة الجبنة الطرية زنة 20 كيلو قائم.

وقبل أيام من قدوم رمضان، جاء سعر اللبن البقري حاليا من الموردين الي المصانع الصغيرة ليتراوح من 6 جنيه وحتى 6.30 جنيه للكيلو، وذلك حسب أسعار بورصة الألبان البقرى على مستوى الجمهورية، حيث يشهد سعر الألبان البقرى ارتفاعات خلال الفترة الاخيرة.

وتوقع ايهاب شرابيه نائب رئيس شعبة منتجى الالبان في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن يكون هناك موجة ارتفاع في سعر اللبن خلال شهر رمضان نظرا للاقبال الكبير من قبل المواطنين خاصة في وجبة السحور.

وأضاف "شرابيه"، لـ"المصرى اليوم"،:"كما يأت ضمن اسباب ارتفاع سعر اللبن البقرى، يكمن فى ان الشركات الكبرى المصنعة لمنتجات الألبان تواجه عقبات لاستيراد اللبن البودرة نظراً لازمة فيرو كورونا المستجد في اوروبا، ما اضطرهم الى استخدام اللبن المحلى".

"المصرى اليوم" تنشر سعر اللبن فى مصر اليوم السبت قبل أيام من رمضان:

وكما يقول ايهاب شرابيه، نائب رئيس شعبة الالبان فى الغرفة التجارية بالاسكندرية فان اللبن الجاموسي يباع بالفنطاس (يزن ٥٠ كيلو)، وسعره من "زريبة المواشى) بـ٦٠٠ جنيه ما يعنى سعر الكيلو 11 جنيه،ثم يباع للمحلات بحوالي ٦٤٠ جنيه،أى حوالي 12 جنيه للكيلو، ثم يباع للمستهلك النهائي بـ١٥ جنيه للكيلو قابل للزيادة ويختلف من كل منطقة لأخرى .

سعر الجبنة يتفاوت حالياً، ويبلغ سعر صفيحة الجبنة سعة 20 كيلوجرام الطازجة "قائم" تتراوح من 500 جنيه الى 640 جنيه حسب استخدام اللبن الجاموسى فى صناعتها من عدمه وانخفض سعر الصفيحة بمعدل 10جنيهات اخرى، فيما تقل عن ذلك حال استخدام اللبن البقرى بديلا عن الجاموسى .

كما ساهم رمضان في انخفاض سعر الجبنة الرومى الطازجة جنيه ليسجل سعر الكيلو من 59 جنية الى 63 جنيه، ثم يضاف الي سعر الكيلو 1.5 جنيه الى 2 جنيه مقابل التخييش والتمليح حيث توضع على الرف لمدة 90 يوم وتقل فى الوزن بمعدل 8 الى 12%.

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