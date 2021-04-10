شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني .. إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمر إغلاق ميناء الغردقة البحري أمام حركة الملاحة بسبب سوء الأحوال الجوية بالمنطقة.

وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر قد قررت اغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الاحمر امس الجمعة نظرا لسوء الاحوال الجومائية وشدة الرياح التي بلغت 32 عقدة شمالية وارتفاع الامواج ما بين 2-3 امتار وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .