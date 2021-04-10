شكرا لقرائتكم خبر عن الكراكة مهاب مميش الأكبر بالشرق الأوسط تبدأ التعويم فى بحيرات الإسماعيلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت قبل قليل الكراكة الجديدة "مهاب مميش" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط والمملوكة لهيئة قناة السويس، محمولة على متن سفينة النقل الثقيل XIANG RUI KOU، ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا، إلى منطقة بحيرات الإسماعيلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وفق بيان اليوم السبت، إن إجراءات فصل الكراكة عن السفينة ستتم تحت إشراف ومتابعة من الهيئة وبالتنسيق الكامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة IHC الهولندية، على أن تتولى قاطرات الهيئة بعد ذلك تحريك وقطر الكراكة بالمجرى الملاحي.

وبدأت الكراكة مهاب مميش رحلتها فى البحر الأسبوع الماضى فى طريقها إلى الإسماعيلية، وعلى متنها فريق عمل متكامل من مهندسى وفنيى هيئة قناة السويس، للمتابعة مع خبراء وفنيو الشركة المنفذة للكراكة ومتابعة قراءات الماكينات والمعدات، والوقوف على الملاحظات المطلوبة.

وتعد الكراكة "مهاب مميش" الإضافة الأحدث لأسطول كراكات الهيئة وهى كراكة ماصة طاردة تلائم العمل في القناة، يبلغ طول الكراكة 147.4مترًا، وعرضها 23 مترًا، وغاطس 5.50 متر، بعمق تكريك 35 مترا، وقدرة كلية 29290 كيلو وات، وهى مميش أضخم الكراكات فى الشرق الأوسط، التى تنضم لأسطول هيئة قناة السويس.



الكراكة مهاب مميش فى المياه



الكراكة مهاب مميش



المسئولين فى استقبال الكراكة مهاب مميش