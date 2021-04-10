شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الامتحانين التجريبيين الثانى والثالث للثانوية العامة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم مواعيد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة، ونوضح فى التقرير التالى تفاصيل ومواعيد عقد الامتحانين التجريبيين لطلاب الثانوية العامة 2021.

ـ يعقد الامتحان التجريبى الثانى لطلاب الثانوية فى شهر مايو.

ـ هو بمثابة بروفة لامتحانات الثانوية العامة .

ـ سيعقد في مايو في الوحدة الأولى والثانية من كل مادة.

ـ يبدأ الامتحان يوم الأحد 23 مايو فى اللغة العربية.

ـ يبدأ الامتحان فى العربى من 10 حتى 11 صباحا.

ـ اللغة الانجليزية من 11 ونصف صباحا حتى 12ظهرا.

- اللغة الثانية من 12:30 ظهرا لـ 1 ظهرا

ـ يؤدى الطلاب الامتحان يوم الثلاثاء 25 مايو.

ـ مواد التاريخ لأدبي والفيزياء لعلمي.

ـ يبدأ الامتحان من 10 حتى 10 ونصف صباحا.

ـ علم النفس لأدبي والأحياء لعلمي علوم و الرياضيات البحتة لعلمي رياضة من 11 صباحا حتى 11 ونصف.

ـ الخميس 27 مايو 2021

ـ الجغرافيا والكيمياء من 10 صباحا حتى 10 ونصف.

- الفلسفة والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية من 11 صباحا حتى 11 ونصف.

ـ الامتحان سيكون بلا درجات ولكنه بروفة لعقد امتحانات مجمعة على التابلت لطلاب الثانوية العامة.

ـ سيدخل الطلاب بأكواد مختلفة .

ـ ستكون الامتحانات قصيرة بعدد أصغر من الأسئلة.

ـ تجرب الوزارة جودة البيانات وإرسالها والسوفت وير.

ـ تدريب الطلاب على شكل الأسئلة .

ـ ثالث امتحان تجريبى للثانوية العامة يعقد في الفترة من 12 حتى 17 يونيو المقبل.

ـ ستكون محاكاة كاملة للاختبارات الأًصلية وسيتم إعلان تفاصيلها في وقت لاحق.