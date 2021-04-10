شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من ارتفاعات مفاجئة .. سعر الحديد والاسمنت فى مصر اليوم السبت 10-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسيطر مخاوف الارتفاعات المفاجئة على سوق الحديد والاسمنت في مصر خلال الشهر الجارى، فيما طرأت زيادات جديدة على سعر مواد البناء في مصر اليوم السبت 10-4-2021، تراوحت ما بين 45 جنيه وحتى 75 جنيه للأسمنت، فيما يشهد سعر الحديد حالة من الارتباك والترقب وعدم الاستقرار، وسط تزايد معدلات الركود التي تضرب القطاع نتيجة وقف استخراج تراخيص البناء، ما ادى إلى عدم الاستقرار في سعر الحديد وعدم وجود سعر قطعى.

رصدت «المصرى اليوم«، سعر الحديد بمستهل تعاملات اليوم السبت 10-4-2021، حيث ارتفع سعر الاسمنت المسلح بمعدل 75 جنيه في سعر الطن خاصة شركتى العامرية للاسمنت واسمنت الاسكندرية، وسط توقعات بارتفاع جديد في أسعار الحديد خلال شهر ابريل الجارى تماشيا مع سعر الاسمنت، بعدما ارتفع السعر بشكل مفاجئ الشهر الماضى بمعدل 200 جنيه في سعر طن الحديد.

وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدى مواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن بعض شركات الاسمنت قامت برفع سعر الطن ما بين 45 جنيه و75 جنيه، حيث رفعت شركة اسمنت العامرية سعر الطن إلى 945 جنيه بينما رفعت شركة اسمنت الاسكندرية سعر الطن إلى 950 جنيه، محذراً من نية الشركات المننتجة لرفع سعر الطن إلى 1200 جنيه اذا لم تتحرك الدولة لحماية القطاع.

ويشهد سوق مواد البناء الحديد تذبذبًا ملحوظًا في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.

وذكرت شعبة وكلاء ومتعهدى مواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن موجة من الركود والترقب الحذر تسيطر على سوق البناء في مصر خاصة وان عدم الاقبال على شراء الحديد والاسمنت تعدى 90%.

وتوقعت ارتفاع مفاجئ في سعر الحديد في السوق المحلى خلال الأيام المقبلة على الرغم من عدم الاقبال من ناحية الشراء نظراً الظروف الاقتصادية التي يعانى منها المواطنين، وكذا ضوابط واشراطات البناء الجديدة.

تنشر «المصرى اليوم»، سعر الحديد داخل السوق المحلية بمستهل تعاملات اليوم:

سعر طن حديد عز الدخيلة تسليم ارض مصنع 13700 جنيه.

سعر طه حديد بشاى للصلب 13500 جنيه

سعر طن الحديد الاستثمارى (بشاى) 13450 جنيه

سعر طه الحديد عطية 13400 جنيه

سعر طن الحديد سرحان 13300

سعر طن الحديد مراكبى 13300

سعر طن حديد المصريين 13500

سعر طن حديد مصر الكومى 13300

سعر طن حديد المعادى 13300

سعر طن حديد العشرى 13300

سعر طن حديد مصر ستيل 13300

يضاف إلى سعر الطن المعلن 120 إلى 150 جنيه «نولون» قبل تسليمه للعميل، وهذة الأسعار المذكورة للكميات التي لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل.

تنشر «المصرى اليوم«سعر الأسمنت داخل السوق المحلية:

سعر طن اسمنت المسلح 790 جنية

سعر طن أسمنت النصر 750 جنية

سعر طن أسمنت المهندس 740 جنية

سعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنية

سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنية

سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنية

سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنية

سعر طن اسمنت العريش العسكري 735 جنية

سعر طن أسمنت سيناء 735 جنية

سعر طن أسمنت السويس 770 جنية

سعر طن أسمنت حلوان 775 جنية

سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنية

سعر طن اسمنت السويدي 795 جنية

سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنية

سعر طن اسمنت المسله 725 جنية

سعر طن أسمنت شركة العامرية 985 جنيه في الاسكندرية بزيادة 45 جنيه في الطن

سعر طن أسمنت شركة الاسكندرية بروتلاند 950 جنيه بزيادة 75 جنيه في الطن

سعر طن أسمنت شركة المنيا 780 في القاهرة

سعر طن أسمنت شركة المصرى 778 جنيه

كما تنشر «المصرى اليوم» سعر الأسمنت الأبيض في السوق المحلى:

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنية

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنية

سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنية

سعر طن أسمنت حلوان المنيا 2420 جنيه

ويتراوح إنتاج مصر من الحديد وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، نحو 7.9 مليون طن، ومن البليت المادة الخام لتصنيع الحديد نحو 4.5 مليون طن، فيما تصل نسبة الاستيراد من البليت نحو 3.5 مليون طن.

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