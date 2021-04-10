شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف الأقصر تعلن خطتها لشهر رمضان 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية اوقاف الاقصر خطتها لاستقبال شهر رمضان المعظم 2021 والتى تأتى فى إطار المتابعه المستمره للأنشطة الدعويه والعلميه والعمليه المختلفه بمديرية أوقاف الاقصر لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتطبيق التعليمات الواردة من الوزارة بهذا الشأن .

وأعلن سيد عبد الدايم وكيل وزارة الاوقاف، أن خطة شهر رمضان 2021 تم وضعها بعد اجتماع موسع مع قيادات الدعوه بالمديرية والإدارات التابعه لها وذلك لتنفيذ تعليمات الوزاره الخاصه بشهر رمضان المبارك .

كما تم عقد سلسله اجتماعات متوالية مع العاملين بالمساجد التابعين للادارات المختلفة بمراكز المحافظة وذلك للقيام بحمله نظافه وتعقيم للمساجد على مستوى محافظه الاقصر اعتبارا من يوم الأربعاء والخميس استعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك 2021 . واضاف انه تم التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظه الاقصر وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم 2021 .