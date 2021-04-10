شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إغلاق ميناء العريش البحري نظرا لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمر إغلاق ميناء العريش البحري، اليوم السبت، لليوم الثاني، نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها محافظة شمال سيناء.

وكان مصدر مسؤول في الميناء أعلن امس عن تاجيل دخول وخروج جميع السفن إلى ميناء العريش البحرى نظرا لسوء الاحوال الجويه.

أضاف المصدر، أنه سوف يتم دخول وخروج السفن عقب تحسن الأحوال الجوية بشمال سيناء، لافتًا إلى تصدير الملح والأسمنت من الميناء

وتشهد محافظة شمال سيناء طقسا متقلبا منذ الأمس، حيث انخفضت درجة الحرارة وتعرضت المحافظة لرياح شديدة، واضطراب في البحر المتوسط.