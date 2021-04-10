شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص في حادث سقوط من سيارة بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب شخص بإصابات متنوعه في حادث سقوط من سيارة أثناء سيرها على الطريق الرئيسي في منطقة وسط سيناء، وتم نقله للمستشفي للعلاج.

وقالت المصادر وشهود العيان، أن شخص يدعي«ابراهيم. م. س- 17 سنه» سقط من سيارة ربع نقل أثناء سيرها على الطريق الرئيسي في منطقة ام شيحان بوسط سيناء.

أسفر الحادث عن إصابة الشخص بجروح متفرقة بالجسد واشتباه نزيف داخلي، وتم نقله إلى مستشفي العريش العام لتلقي العلاج اللازم.