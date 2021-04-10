شكرا لقرائتكم خبر عن خروج و تعافي 3 حالات من مصابي كوفيد 19 بمستشفى القرنة المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعافى وخروج ٣ حالات من مصابى كورونا

اعلن الدكتور احمد حماده مدير العزل بمستشفى القرنة المركزى، عن خروج و تعافي 3 حالات من مصابي فيروس كورونا بعد التاكد من سلبية العينة، والتاكد من التحاليل الطبية والأشعات التى أكدت سلامة المصابين فى غرب الاقصر .

و ناشد الدكتور احمد حماده ، المواطنين علي ضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية و التباعد الاجتماعي و غسل الأيدي بالمطهرات واستخدام المعقمات للحد من انتشار فيروس " كورونا " مقدما شكره الى المستشار مصطفي الهم، محافظ الاقصر، والدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة فى الاقصر ، علي الدعم المستمر و توفير كافة المستلزمات للمستشفي.