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وقت العشاء 7.46م.. مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم السبت 10-4-2021

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رجب رمضان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وقت العشاء 7.46م.. مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم السبت 10-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة فى الاسكندرية اليوم السبت 10-4-2021 ، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم السبت حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً:

موعد صلاة الفجر 4.07 ص

موعد الشروق 5.38 ص

موعد صلاة الظهر 12.01 م

موعد صلاة العصر 3.36 م

موعد صلاة المغرب 6.25 م

موعد صلاة العشاء 7.46 م

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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