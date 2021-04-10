شكرا لقرائتكم خبر عن وقت العشاء 7.46م.. مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم السبت 10-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة فى الاسكندرية اليوم السبت 10-4-2021 ، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم السبت حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً:
موعد صلاة الفجر 4.07 ص
موعد الشروق 5.38 ص
موعد صلاة الظهر 12.01 م
موعد صلاة العصر 3.36 م
موعد صلاة المغرب 6.25 م
موعد صلاة العشاء 7.46 م
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