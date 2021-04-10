شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالعزيز: لا أغضب من «كوميكس ملك الأفورة» لأنها دليل نجاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان أحمد عبدالعزيز عن الكوميكس التي خرجت عن أنه «ملك الأفورة»، إنه لا يغضب منها، مضيفا: «بالعكس باكون مبسوط وأعتقد أن أي عمل أو صورة نجحت وموجودة حتى الآن، يتم عمل كوميكس عليها وأنا لا أغضب من هذه الكوميكسات».

وأضاف عبدالعزيز خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى د.عمرو الليثى على شاشة الحياة، أن "مشهد قتله بمسلسل الفرسان وهو يقدم شخصية قطز، ظل لثلاث أيام لا يعرف كيف سيقدم هذا المشهد".

وتابع عبدالعزيز أنه تحدث مع المخرج حسام الدين مصطفى، في كيفية تناول هذا المشهد الصعب عند مقتله وهو يسامح بيبرس والذى قام بقتله ويأمر بعدم قتله وهو يلفظ انفاسه الاخيرة خلال المشهد.

ووجه الفنان أحمد عبدالعزيز تحية شكر وتقدير إلى المخرج مجدى أبو عميرة، وعبر عن أنه كان يتمنى العمل مع المخرج محمد فاضل .

واضاف عبدالعزيز، ان بدايتى كانت قوية جدا في السينما مع فيلم عودة بونابرت وحالة تلبس والعديد من الاعمال الكبيرة، ثم جاءت افلام مقاولات كثيرة فبعدت عن السينما لفترة، ثم كانت هناك اعمال درامية رائعة واتجهت إلى الدراما .

واتمنى تقديم شخصية دكتور طه حسين وهى شخصية ثرية وبها كم من التحديات الكبيرة ورحلة كفاح غير طبيعية

وقال عبدالعزيز كنت بصور فيلم الطوق والاسورة،وطلبني المخرج صلاح ابوسيف في فيلم «البداية» وحزنت جدا لعدم شغلى معه، وعندما كنت اقدم مسلسل الوسية طلبني أيضا في فيلم المواطن مصرى وقلت له انا حظى مش كويس وهذا من اصعب المواقف في حياتى المهنية انني لم استطيع ان اعمل مع صلاح ابوسيف .