شكرا لقرائتكم خبر عن وصول فريق معهد القلب إلى مستشفى العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مستشفى العريش العام، فجر اليوم السبت، فريق طبي من المعهد القومي للقلب بالقاهرة، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات اللازمة .

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن الفريق برئاسة الدكتور اسلام محمود على عبيد، استشاري القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، ويضم كلا من الدكتور أحمد محمود عبدالشافي، أخصائي القلب بالمعهد، محمد ناصر بدر، فني أشعة بالمعهد، محمد منصور محمد البنا، أخصائي تمريض بالمعهد ومنسق القافلة.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار وصول الفرق الطبية من معهد القلب إلى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومي للقلب.

ومن جانبه قال محمد صلاح، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، أن الفريق الطبي متخصص في أمراض القلب، وسيقوم بتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء اللازم لهم بوحدة قسطرة القلب التي تم افتتاحها في مستشفى العريش العام، حيث إنها مجهزة على أعلى مستوى، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى يوم الاثنين المقبل 12 أبريل الجاري.

أضاف صلاح، أن هناك بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومي للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام وإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبي عن طريق أطباء المعهد.