شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح جراحتين لمريضين في مستشفى بئر العبد المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح الطاقم الطبى من أساتذة كليات الطب بالجامعات وفريق طبى من مستشفى بئر العبد المركزى فى اجراء جراحة لمريض يعانى من تدهور في درجة الوعى ، وإجراء جراحة أخرى عاجلة لحالة زراعة أسنان من ٦ أشهر وبدأت تشكو من الألم .

وقال الدكتور تامر حمدي، مدير عام المستشفي في بيان فجر اليوم، أنه تم اجراء جراحة لمريض كان يعانى من تدهور في درجة الوعى مصاحب بضعف للشق الأيسر وتشنج كهربى، مع وجود كسور متعددة بعظام الساقين ونزيف دموى للغشاء البلورى ، حيث تم التدخل الجراحى لتثبيت الكسور بواسطة شرائح طويلة ، وأنه باستقرار الحالة تم التدخل الجراحى لتفريغ نزيف أعلى آلام الجافية ، مع استقرار وضع المريض جراحيا .

أضاف حمدي، أنه تم إجراء جراحة اخري لحاله كانت قد قامت بزراعة أسنان من ٦ أشهر وبدات بالشكوى منذ شهر من ألم وورم بسيط مكان الجيب الأنفي الوجنى الأيمن ، مع افرازات كريهة من الأنف ، وأنه بمناظرة الحالة وبعد الأشعة المقطعية للأنف والجيوب الأنفية تبين وجود التهابات صديدية مع وجود جسم غريب " المسمار المستخدم فى زراعة الأسنان " داخل الجيب الأنفى الوجنى الأيمن ، وأنه على الفور تم تحضير الحالة وعمل الفحوصات اللازمة لاجراء عملية تنظيف للجيب الأنفى واستخراج الجسم الغريب بواسطة منظار الأنف ، وتمت العملية بواسطة المنظار الضوئى من داخل الأنف واستخراج الجسم الغريب دون الحاجة الى الفتح الجراحى داخل الفم ، والذى كان من الممكن أن يترتب عليه مضاعفات كثيرة مثل وجود جرح وحدوث ناسور مابين الفم والجيب الأنفى وصعوبة فى الأكل والشرب ، حيث تم تفادى كل هذه المضاعفات عن طريق استخدام المنظار الضوئى من داخل فتحة الجيب الأنفى الطبيعية .