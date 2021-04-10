شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الامتحان التجريبى الأول لطلاب الثانوية العامة والهدف منه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم مواعيد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة، ونرصد فى التقرير التالى تفاصيل ومواعيد عقد الامتحان التجريبى الأول لشهر أبريل لطلاب الثانوية العامة 2021.

ـ عقد 3 امتحانات تجريبية عبارة عن بروفات.

ـ الامتحان يعقد إلكترونيا من خلال التابلت.

ـ الامتحان يعقد فى المدارس لطلاب الثانوية العامة.

ـ الامتحان التجريبى الأول يعقد فى شهر أبريل الجارى.

ـ يعقد امتحان أبريل أيام 18 و20 و22 أبريل الجارى.

ـ الهدف من الامتحان الأول التجريبى قياس كفاءة أجهزة التابلت.

ـ عمل محاكاة كاملة لاختبار المعدات والشبكات.

ـ تجربة أكواد وكلمات المرور الخاصة بامتحانات الثانوية العامة .

ـ ليس الهدف من امتحان أبريل الأسئلة أو الأكاديمى.

ـ أسئلة امتحان أبريل لا علاقة لها بالأسئلة الحقيقية.

ـ نتائج تجربة امتحان أبريل حل المشكلات التقنية.

ـ التركيز على مشكلات الأجهزة لدى الطلاب وشبكات المدارس.

ـ امتحانات أبريل تعقد خلال 3 أيام فقط.

ـ الوزارة ستجرب تكنولوجيا مختلفة لحل المشاكل التقنية في كل يوم من الأيام الثلاثة.

ـ سيكون الامتحان لمدة ساعة فقط أو أقل.