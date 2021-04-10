شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أول محطة كهرباء شمسية بالزعفرانة بقدرة 50 ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركات Belectric–CCC صباح اليوم عقدا لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات بمدينة الزعفرانة بمحافظة السويس، ”الخليج 365” يرصد لقراءه كل ما يريدون معرفته عن بنود التعاقد وهى كالاتي:

1- العقد يتضمن إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات والربط علي محطة المحولات.

2-يشمل العقد أعمال التشغيل والصيانة لمدة 5 سنوات.

3- من المقرر أن تنتهي الشركة المنفذة من أعمال التركيبات في منتصف عام 2022.

4- تبلغ تكلفة المشروع حوالى 38 مليون يورو .

5-يتم التمويل من خلال قرض ميسر من بنك التعمير الألماني.

6- يعد هذا المشروع أول مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية يتم تنفيذه في منطقة الزعفرانة بمحافظة السويس، وهو ما يفتح الباب لمزيد من الإستثمارات في مجال الطاقة الشمسية في هذه المنطقة.

7- المشروع يتم تنفيذه علي مساحة تقدر بحوالي كليومتر مربع.

8-من المتوقع أن ينتج المشروع حوالي 90 ألف ميجاوات ساعة سنوياً .

9- يوفر حوالي 19 ألف طن بترول مكافيء ويحد من إنبعاثات حوالي 50 ألف طن ثاني أكسيد الكربون،

10-يوفر المشروع حوالي 500 فرصة عمل مؤقتة أثناء فترة الاعداد والإنشاء، فضلاً عن حوالي 50 فرصة عمل دائمة أثناء التشغيل والصيانة طوال عمر المشروع 25 سنة.