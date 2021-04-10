شكرا لقرائتكم خبر عن صيادلة شمال سيناء تنفذ حملة تبرع بالدم بمدينة العريش اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم نقابة الصيادلة بشمال سيناء بالتعاون مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالعريش وطلاب كلية الصيدلة بجامعة سيناء، اليوم السبت، حملة للتبرع بالدم تحت شعار«أنا متبرع مصري..أنا متبرع دائم»، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور محمد الهادي، نقيب الصيادلة بشمال سيناء،أن الحملة ستجري في مقر النقابة بميدان النصر بالعريش اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، حيث سيجري فحص لقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم والضغط قبل التبرع.

أضاف الهادي، أن الحملة تهدف إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من الدم بالعريش، لسد الحاجة في نقص أكياس الدم من خلال التبرع الدائم وبشكل منتظم 3 مرات في العام.

شدد الهادي على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد خلال حملة التبرع بالدم وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتطهير المستمر لمقر النقابة على مدار اليوم.

قال نقيب الصيادة، أن ذلك ياتي في اطار اهتمام مجلس نقابة الصيادلة بشمال سيناء في اداء دوره المهني بتقديم يد العون للكادر الطبي بشمال سيناء لتقديم افضل الخدمات العلاجية للمواطنين.