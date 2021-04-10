شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة الانخفاض واضطراب الملاحة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 10 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 10 إبريل 2021، حيث تشهد البلاد مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة اليوم مع العلم أن ذروة الانخفاض في درجات الحرارة هو اليوم السبت لهذا الاسبوع ,حيث تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 21 درجة , ويسود طقس لطيف علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية مما يؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية علي البحرين.

وهناك فرص سقوط امطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة 20% بالاضافة الى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الاحمر وسرعة الرياح 80/70 كلم في الساعة وارتفاع الموج من 4 إلى 6 متر.

ويسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والرياح نشطة، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء والرياح نشطة، بينما يكون بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري ليلا ومائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء .

ومتوقع أن تبلغ أعلى درجة حرارة (العظمى) في مصر على أبوسمبل وأسوان حيث تبلغ 30 درجة بينما تكون أقل درجة (الصغرى) على كاترين حيث تبلغ 4 درجات مئوية.

- وفيما يلي درجات الحرارة اليوم السبت 10 إبريل 2021 المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -