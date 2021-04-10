شكرا لقرائتكم خبر عن رياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة شمال سيناء، حاليًا، موجة من الطقس المتقلب، حيث يسود المحافظة رياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة وبرودة شديدة، بجانب ارتفاع أمواج البحر المتوسط .

بدورها رفعت محافظة شمال سيناء درجة الاستعداد لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث قرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.

وأصدر المحافظ توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بأي مواقف طارئة.