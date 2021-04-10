شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام كمية من الأغذية الفاسدة بمنطقة وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة نخل الصحية بشمال سيناء، فجر اليوم، عن اعدام كمية من الأغذية والمشروبات الفاسدة.

وقال الدكتور مصطفى أمين عبد العزيز مدير الإدارة الصحية بنخل، في بيان، إنه تم تنفيذ حملة من مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالمرور على المحلات والكافيتيريات للوقوف على مدى إستيفائها للإشتراطات الصحية والإطمئنان على سلامة الأغذية المعروضة بالمحلات .

أضاف عبد العزيز، أنه تم إعدام بعض الأغذية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، منها عدد ٨١ علبة عصير بنكهات مختلفة منتهى الصلاحية ، عدد ٦٦٠ كيس لب عباد منتهى الصلاحية أيضا ، عدد ٣٦ كرتونة نكتار مانجو متهالكة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بإجمالى ٢١٦ لترا .

أشار إلي مشاركة كلا من عبد الهادى عيسى جاب الله مراقب أول الأغذية بالإدارة وطه إبراهيم عبد الله مفتش الأغذية بالادارة في الحملة.