شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تُحدد 15 إجراءً يجب اتباعها داخل المساجد خلال شهر رمضان المعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبهت وزارة الأوقاف على ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية الواجبة بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك، وشددت على المصليين متابعة تنفيذ هذه الإجراءات حتى لا يتعرض المسجد للغلق خشية انتشار فيروس كورونا المسجد، وحفاظاً على أروح المواطنين، وعدم انتقال العدوى بينهم.

”الخليج 365” يرصد ضوابط الأوقاف فى النقاط التالية:

1. ارتداء الكمامة

2. اصطحاب المصلى الشخصى

3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى

4. استمرار عدم فتح دورات المياه

5. استمرار عدم فتح الأضرحة

6. استمرار عدم السماح بإقامة أى مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها

7. استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة فى غير أوقات الصلاة الراتبة

8. عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها

9. عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد

10. السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أى دروس أو خواطر دعوية

11. بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلامانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، وعدم قيام الواعظة بإلقاء أى دروس أو خواطر، أما الفتح فى جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الدينى.

12. قصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق فى الخطبة على النحو المتبع

13. استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح

14. استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه

15. التنبيه مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم