شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 2 مليار جنيه لتطوير 16 قرية بالقنطرة شرق بالإسماعيلية ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، ومسؤول مبادرة حياة كريمة، إن العمل بدأ منذ شهر فى 16 قرية "4 قرى رئيسية و12 تابع" بمركز ومدينة القنطرة شرق، بتكلفة مبدئية قدرها 2 مليار جنيه.

وأشار إلى أن العمل بدأ فى تطوير القرى بعد التشاور مع الأهالى وتحديد مطالبهم، وتم الاتفاق على إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، ورفع كفاءة المنازل الأخرى لتوفير سكن كريم وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة، وعمل حصر بجميع المساكن، وتطوير 4 مراكز شباب وإنشاء جديد لمركزين لخدمة أهالي القنطرة شرق، وإنشاء 9 مدارس جديدة بمختلف المراحل الدراسية، ورفع كفاءة لـ 3 مدارس أخرين، بالإضافة إلى إنشاء 5 كبارى شرق القناة لربط قرى القنطرة ببعضها، ضمن مخطط المبادرة لرفع كفاءة الطرق وإنشاء طرق جديدة، وتسهيل الحركة المرورية التى تتناسب مع النمو السكانى.

وأضاف، نائب محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن العمل فى تطوير القرى بدأ بعد أن أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بتطوير وتحسين 1500 قرية علي مستوى الجمهورية، موزعة علي 50 مركزًا إداريًا، كمرحلة أولى من مراحل المشروع الذى يستهدف 4500 قرية على مستوى 20 محافظة مقسمة على 3 مراحل بواقع 1500 قرية كل عام وتنفذ مراحل المشروع خلال 3 سنوات بتكلفة حوالى 515 مليار جنيه وذلك بمشاركة مواطنيها الفعلية في التفكير وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم وتجعلها أفضل ومنها رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات ومراكز الشباب والوحدات الصحية عالية الكفاءة وسرعة إنجاز المشروع القومي لتبطين وتغطية الترع وتحسين جودة خدمات الكهرباء، والغاز والنقل والوحدات البيطرية.

وأشار"عصام"، إلى أن أختيار قرى وتوابع مركز القنطرة شرق ضمن مبادرة حياة كريمة، هو اختيار جيد للغاية على الصعيد المحلى والإقليمى لمدن القناة، وله عدة أسباب، وهى أنه هو المركز الوحيد فى الإسماعيلية الذى يقع فى شبه جزيرة سيناء، كما تعد مساحة مركز ومدينة القنطرة شرق، 50% من مساحة محافظة الإسماعيلية، لذلك فهو جمع ما بين التنمية فى سيناء، وخدمة أهالى محافظة الإسماعيلية.

وتابع، بدأ العمل فى تطوير الـ 16 قرية، وهم 4 قرى رئيسية وهم "السلام، والأبطال، والتقدم، وجلبانة"، بينما الـ 12 تابع هم "الأمل، السلام الجديدة، ميت أبو الكوم الجديدة، بوابة القنطرة، بئر أبو عروق، بير حبيطة، جبل أم خشيب، كتيب حبيشي، حض أبو سعادة، بير مدكور، والتل الأحمر، الإسماعيلية شرق"، مشيرًا إلى أن تطوير قرى القنطرة شرق، ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة، بينما سوف يتم تطوير قرى مركز القنطرة غرب فى المرحلة الثانية للمبادرة فى الإسماعيلية وهو أكبر مركز تجارى للمحافظة.