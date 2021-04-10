شكرا لقرائتكم خبر عن هل للصوم فى شهر رمضان المعظم درجات؟.. دار الافتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ومع اقترابه ورد سؤال لدارالإفتاء، مفاده، هل للصوم درجات؟، وجاء رد الدار أن الصيام على ثلاث درجات، صوم العوام، وصوم الخواص، وصوم خواص الخواص.

وتابعت، أما صوم العوام: فهو الإمساك عن شهوتى البطن والفرج مع إرسال الجوارح في الزلات، وإهمال القلب في الغفلات، وصاحب هذا الصوم ليس له من صومه إلا الجوع؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رواه البخارى.

وأما صوم الخواص: فهو إمساك الجوارح كلها عن الفضول، وهو كل ما يشغل العبد عن الوصول، وحاصله: حفظ الجوارح الظاهرة والباطنة عن الاشتغال بما لا يعنى.

وأما صوم خواص الخواص: فهو حفظ القلب عن الالتفات لغير الرب.

قال الإمام الغزالى فى "الإحياء": [اعْلَمْ أَنَّ الصَّوْمَ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ صَوْمُ الْعُمُومِ وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص. وأما صَوْمُ الْعُمُومِ فَهُوَ كَفُّ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ عَنْ قضاء الشهوة كما سبق تفصيله. وَأَمَّا صَوْمُ الْخُصُوصِ فَهُوَ كَفُّ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَاللِّسَانِ وَالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَسَائِرِ الْجَوَارِحِ عَنِ الْآثَامِ. وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهضم الدَّنِيَّةِ وَالْأَفْكَارِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَكَفُّهُ عَمَّا سِوَى اللَّهِ عز وجل بالكلية].