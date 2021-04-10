شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط مسابقة إعلام القاهرة لأفضل الأعمال الإعلامية لرؤية مصر 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن إطلاق منتدى الإعلام والتنمية المستدامة بالكلية مسابقة بين الصحفيين والإعلاميين وطلاب الإعلام المعنيين بالتنمية المستدامة لاختيار أفضل الأعمال الصحفية والإعلامية التي تناولت التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي قدمت خلال 2020 ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة .

وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” أبرز الشروط التى يجب توافرها للمشاركة فى المسابقة:

1- أن يتقدم الراغبون بأعمالهم أيا كان قالبها الفني التي تتناول قضايا التنمية المستدامة وتم نشرها أو إذاعتها أو بثها خلال عام 2020 .

2- يسمح للمشارك أن يتقدم بعملين علي الأكثر علي أن يقدم 4 نسخ من كل عمل.

3-استمرار فترة التقدم بهذه الاعمال حتي نهاية مايو 2021 . 4- يرفق بطلب التقدم سيرة ذاتية للمتقدم. 5- تقوم لجنة متخصصة تضم عددا من الصحفيين والإعلاميين والخبراء المتخصصين في التنمية المستدامة وأساتذة الاعلام باختيار الاعمال الفائزة التي سوف يتم تكريم اصحابها في حفل يقام لهذا الغرض.

وكانت الدكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية ورئيس المنتدي، أكدت أن هذه المسابقة تستهدف تشجيع الصحفيين والإعلاميين الذين يغطون الموضوعات الخاصة بالمشروعات التي تتم في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة رؤية 2030 وتحفزيهم علي بذل المزيد من الجهد لتقديم معالجات متعمقة ومبتكرة وجذابة لهذه المشروعات والقضايا.