شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مقار جديدة للأحوال المدنية بالمحافظات لخدمة المواطنين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح مصلحة الأحوال المدنية، اليوم السبت، بعض السجلات المدنية، أبرزها سجل مدنى أبو سمبل بمحافظة أسوان، وسجل مدنى الغردقة أول بمحافظة البحر الأحمر، فضلًا عن افتتاح سجلات مواليد الخارج لإدخال وقائع الأحوال المدنية للمصريين بالخارج بإدارة كفر الشيخ، وإدارة جنوب سيناء، وإدارة أسوان، وإدارة البحر الأحمر.

وسيتم افتتاح مركز معلومات الأقصر لإدخال واقعات "الميلاد – الوفاة - الزواج – الطلاق" لأهالى المحافظة بقاعدة بيانات الرقم القومى، فضلاً عن مركز معلومات قنا.

وشهدت مصلحة الأحوال المدنية تطوراً ضخماً، بما يتيح للمواطن الحصول على الخدمة بسهولة ويسر، حيث أتاحت بعض الخدمات عن طريق مركز الـ"كول سنتر" ويجرى توصيل الخدمة المطلوبة للمواطن بمحل إقامته من خلال البريد المؤمن.

الأمر لم يتوقف عند هذا، وإنما أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين استخراج الأوراق الثبوتية "وثائق الزواج والطلاق والميلاد والقيد العائلى" بـ13 لغات مختلفة، أبرزها "الإنجليزية والفرنسية والألمانية"، وجاءت هذه التسهيلات على المواطنين، لتوفير العناء عليهم، وعدم اللجوء لمكاتب ترجمة الأوراق الثبوتية.

ولم يقتصر التطوير على الرقمنة، وإنما جرى تطوير المبانى لاستقبال الراغبين فى استخراج الأوراق من خلال المقار المتواجدة على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة العديد منها وإنشاء مبانى جديدة، ومد ساعات العمل فى بعضها للتاسعة مساءً، وذلك بهدف تخفيف الضغط على المبانى والقضاء على الزحام.

"كبار السن" و"المرضى" كان لهم نصيب فى التطوير، من خلال تخصيص أماكن لهم لاستخراج الأوراق الثبوتية الخاصة بهم، مع إيفاد مأموريات لغير القادرين على الحركة لمنازلهم لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم.