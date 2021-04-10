شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى إطار خطة الدولة لنقل كافة المبانى والهيئات الحكومية، ومن المتوقع أن ينتقل جميع العاملين بديوان عام الوزارة فى أغسطس المقبل بعد الانتهاء من مبنى الوزارة الجديد.

وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن انتقال العاملين بالوزارة إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيتم وفقا لخطة الدولة للنقل جميع الهيئات الحكومية، موكدا أن ديوان عام الوزارة يضم العاملين بالوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء والهيئات التابعة للوزارة لن تنتقل إلى مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن هناك 9 شركات توزيع بمحافظات مختلفة سيبقون فى أماكنهم.

وأضاف حمزة، أن الوزارة وقعت عقدا لإنشاء مركز التحكم القومى فى الطاقة للشبكة الكهربية القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع ما يعادل حوالي 840 مليون جنيه مصرى، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وتابع، المشروع يهدف إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى الجمهورية بإجمالي عدد 228 محطة منها عدد 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تسعى لإنشاء شركة توزيع كهرباء جديدة لتكون مسئولة عن العاصمة الإدارية الجديد، كاشفا أنه سيتم ضمها للشركة القابضة لكهرباء مصر ليصبح إجمالى عدد شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية 10 شركات.

وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” إلى أن تصميم المبانى بالعاصمة الإدارية الجديدة سيعتمد بشكل كامل على إنشاء محطات خلايا فوتوفولتية أعلى أسطح المبانى لتوليد الكهرباء من الشمس، خاصة وأن موقع العاصمة الإدارية الجديدة يتميز بالسطوع الشمسى.

وأوضح المصدر، أنه سيتم إنشاء خطوط نقل جهد 220 كيلو فولت تحت الأرض داخل نوع مواسير معزولة بأعلى جودة، موضحا أنه لن يتم إنشاء أى أبراج لنقل الكهرباء داخل العاصمة الإدارية الجديدة.