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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ الجيزة يفتتحون مسجد النور بالمنصورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية بديوان عام المحافظة وذلك بحضور قيادات الدعوه بالمحافظة والتي تم تنظيم لقاء موسع بهم للوقوف على اليات العمل خلال الفترة المقبلة خاصه مع قرب شهر رمضان المبارك وسبل تنفيذ الإجراءات الاحترازية بدور العبادة لمواجهه فيروس كورونا .
اكد وزير الاوقاف أن هناك نقلة نوعية في عدد المساجد التي تم افتتاحها بعد إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بمحافظة الجيزة منذ شهر سبتمبر 2020م حتى الآن، حيث تم افتتاح (61) مسجدًا بمحافظة الجيزة حتى تاريخه، منها (48) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و(13) مسجدًا صيانة وترميمًا، وأن إجمالي ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه بلغ (1332) مسجدًا، منها (1242) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا و(90) مسجدًا صيانة وترميمًا.
وعقب اللقاء أفتتح وزير الأوقاف ومفتي الديار ومحافظ الجيزة «مسجد النور» بالمنصورية بمركز منشأة القناطر الذي ادو به صلاه الجمعه بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وعدد من أئمة المساجد، ورجال الأوقاف، والأهالي .
ومن جانبه اوضح محافظ الجيزة عقب أداء الصلاة أن إفتتاح المسجد اليوم، يأتي في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي
لافتاً إلى أن افتتاح المساجد بالمحافظة يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، موضحاً أن الدولة عازمة على الإستمرار والمضي قدماً في تحقيق الإنجازات في شتى القطاعات.
وأضاف المحافظ، أن الدولة تعمل على افتتاح العديد من المساجد كمنارات للعلم، فضلاً عن كونها أماكن للعبادة، ونشر تعاليم الدين السمحة، والدعوة إلى الأخلاق الحميدة، ونبذ العنف والتآخي بين جميع طوائف المجتمع، من خلال الفهم الجيد لتعاليم الدين الوسطي الصحيح .
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