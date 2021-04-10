شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ الجيزة يفتتحون مسجد النور بالمنصورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية بديوان عام المحافظة وذلك بحضور قيادات الدعوه بالمحافظة والتي تم تنظيم لقاء موسع بهم للوقوف على اليات العمل خلال الفترة المقبلة خاصه مع قرب شهر رمضان المبارك وسبل تنفيذ الإجراءات الاحترازية بدور العبادة لمواجهه فيروس كورونا .

اكد وزير الاوقاف أن هناك نقلة نوعية في عدد المساجد التي تم افتتاحها بعد إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بمحافظة الجيزة منذ شهر سبتمبر 2020م حتى الآن، حيث تم افتتاح (61) مسجدًا بمحافظة الجيزة حتى تاريخه، منها (48) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و(13) مسجدًا صيانة وترميمًا، وأن إجمالي ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه بلغ (1332) مسجدًا، منها (1242) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا و(90) مسجدًا صيانة وترميمًا.

وعقب اللقاء أفتتح وزير الأوقاف ومفتي الديار ومحافظ الجيزة «مسجد النور» بالمنصورية بمركز منشأة القناطر الذي ادو به صلاه الجمعه بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وعدد من أئمة المساجد، ورجال الأوقاف، والأهالي .

ومن جانبه اوضح محافظ الجيزة عقب أداء الصلاة أن إفتتاح المسجد اليوم، يأتي في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي

لافتاً إلى أن افتتاح المساجد بالمحافظة يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، موضحاً أن الدولة عازمة على الإستمرار والمضي قدماً في تحقيق الإنجازات في شتى القطاعات.

وأضاف المحافظ، أن الدولة تعمل على افتتاح العديد من المساجد كمنارات للعلم، فضلاً عن كونها أماكن للعبادة، ونشر تعاليم الدين السمحة، والدعوة إلى الأخلاق الحميدة، ونبذ العنف والتآخي بين جميع طوائف المجتمع، من خلال الفهم الجيد لتعاليم الدين الوسطي الصحيح .