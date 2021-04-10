شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي : احتفال رمضان أكثر في القرى .. وافتقدنا لبعض العادات الجميلة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن شهر رمضان مليء بالبركات والنفحات الكثيرة، ما ينبغي على الإنسان المسلم أن يغتنم الفرصة في هذا الشهر الفضيل ويتعرض لنفحات الله عز وجل، كما قال أخبرنا النبي صل الله عليه وسلم.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أسباب الطاعة متوفرة في شهر رمضان المعظم ويجب اغتنامها.

وأضاف مفتي الديار المصرية، أن النبي صل الله عليه وسلم كان يتشوق إلى شهر رمضان الكريم، وعند دخول شهر رجب، كان عليه الصلاة والسلام يدعو أن يبارك الله في رجب وشعبان ويبلغه رمضان.

وأوضح المفتي، أن المصريين لديهم ألفة شديدة مع رمضان ويسمى شهر العائلة المصرية، وأنهم يجتمعوا في هذا الشهر حتى وإن لم يجتمعوا في مناسبات أخرى.

وأكد أن مظاهر الاحتفال برمضان تكون أكثر في القرى، وكان هناك بعض العادات ولم تعد موجودة حاليا، وهناك حالة ود بين الجيران والأقارب في رمضان، والسيدات كانوا يجوبون في رمضان لتوزيع اللبن والسمن البلدي على جيرانهم ممن ليس لديه.