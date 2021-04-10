شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من ارتفاع الإصابة بالسكتة وقصور القلب بين المراهقين والشباب (الأسباب) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت دراسة حديثة من إصابة المراهقين والشباب ممن تقل أعمارهم عن الأربعين عاما من الإصابة بالسكتة القلبية وقصور القلب، حيث اكتشفت عديدا من الحالات التي تنتمي إلى هذه الشرائح جرى تشخيص إصابتها بتلك الأعراض على غير المعتاد.

وقالت الدراسة التي أجرتها جامعة جوتنبيرج ونشرتها مجلة الطب الباطني الامريكية اليوم الجمعة إن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل أن معدل الإصابة يتزايد، حيث وجد العلماء أن هناك علاقة بين السمنة وانخفاض مستوى اللياقة البدنية بين المراهقين الأكبر سنا ،وبين الإصابة بتلك الأمراض.

وشملت الدراسة بيانات تخص أكثر من مليون وربع المليون ذكرا يصل متوسط أعمارهم 18.3 عاما ممن تقدموا لأداء الخدمة العسكرية في السويد في الفترة ما بين عامي 1971 و1995، حيث تم دمج بيانات الوزن والطول واللياقة البدنية عند التجنيد مع ملفات مجلس الصحة الوطني وسجل أسباب الوفاة.

وأفاد التقرير أنه جرى متابعة هذه الحالات لأكثر من عشرين عاما

ولاحظت الدراسة نسبة المشاركين من ذوي الوزن الزائد عند التجنيد، موضحة ان مؤشر كتلة الجسم الذي يتراوح ما بين 25-30 زاد من6.6 إلى 11.2% في الفترة ما بين 1971 و1995، في حين ارتفع معدل السمنة من1.0إلى 2.6% خلال الفترة ذاتها، بينما تراجع مستوى ليقاتهم في فن التجنيد ولكن على نحو طفيف.

وقال الدكتور ديفيد البرج، الأستاذ المساعد بجامعة جوتنبيرج والمشارك الرئيسي في تحرير الدراسة، أن العوامل التي تتمثل في زيادة الوزن والسمنة وانخفاض اللياقة، تفسر جزئيا الزيادة الكبيرة في معدلات الإصابة بالسكتة وقصور القلب حسبما نرى في الدراسة.