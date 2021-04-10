شكرا لقرائتكم خبر عن عبور السفينة الحاملة للكراكة "مهاب مميش" قناة السويس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت كاميرا ”الخليج 365”، عبور السفينة الحاملة للكراكة "مهاب مميش"، خلال عبورها المجرى الملاحى لقناة السويس بمحافظة بورسعيد.

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، صرح بأنه من المنتظر وصول الكراكة الجديدة" مهاب مميش" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط محمولة على متن سفينة النقل الثقيل XIANG RUI KOU لمنطقة غاطس بورسعيد مساء أمس الجمعة، استعدادا لعبورها قناة السويس اليوم السبت ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا، ومتجهة إلى منطقة الانتظار E1 بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.

وأوضح رئيس الهيئة أن إجراءات فصل الكراكة عن السفينة ستتم تحت إشراف ومتابعة من الهيئة وبالتنسيق الكامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة IHC الهولندية، على أن تتولى قاطرات الهيئة بعد ذلك تحريك وقطر الكراكة بالمجرى الملاحي.

جدير بالإشارة، أن الكراكة "مهاب مميش" تعد الإضافة الأحدث لأسطول كراكات الهيئة وهى كراكة ماصة طاردة تلائم العمل فى القناة، يبلغ طول الكراكة 147.4متراً، وعرضها 23 متراً، وغاطس 5.5 متر، بعمق تكريك 35 متر، وقدرة كلية 29190 كيلو وات.



عبور السفينة لقناة السويس



السفينة الحاملة للكراكة تعبر القناة



السفينة الحاملة للكراكة مهاب مميش



السفينة تعبر قناة السويس ببورسعيد