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نصائح للتعامل مع محصل الكهرباء لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

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القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه بعض النصائح أثناء التعامل مع محصل فواتير استهلاك الكهرباء أو الموظف المسئول عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، للحد والوقاية من انتشار الموجة الثالثة من ، وفيما يلى بعض النصائح للتعامل بين المواطن و موظف شركة الكهرباء:-

 

1- حافظ على المسافة بينك وبين المحصل لا تقل عن متر ونصف.

 

2- لا تضع النقود فى فمك مثلما يفعل البعض.

 

3- بعد الحصول على فاتورة الكهرباء قم بتطهيرها بأى نوع مطهر من الموجود لديك واتركها حتى تجف.

 

4- بعد انتهاء المعاملة مع محصل الكهرباء اغسل يديك بالماء والصابون جيدا، واستعمال كحول 70%.

 

5- إذا حصلت على مبالغ مالية من المحصل بعد تسوية الحساب احرص على تطهير النقود و تركها تجف.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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