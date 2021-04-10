شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قواعد قانونية يعتمد عليها القضاة فى الأحكام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير عن القواعد الفقهية والقانونية، التى يستند عليها القضاء فى أغلب الأحكام، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية أهم القواعد الفقهية والقانونية المتبعة كالتالى:..

1- العقد شريعة المتعاقدين

2- لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص

3- الحيازة فى المنقول سند ملكية

4- حق التقاضى مكفول

5-الأصل براءة الذمة

6-لا يعذر أحد بجهله للقانون

7- الشك يفسر لصالح المتهم

8-المتهم برىء حتى تثبت إدانته

9-لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة

10-لا يضر الطاعن بطعنه