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10 قواعد قانونية يعتمد عليها القضاة فى الأحكام.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير عن القواعد الفقهية والقانونية، التى يستند عليها القضاء فى أغلب الأحكام، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية أهم القواعد الفقهية والقانونية المتبعة كالتالى:..

 

 

1- العقد شريعة المتعاقدين

 

2- لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص

 

3- الحيازة فى المنقول سند ملكية

 

4- حق التقاضى مكفول

 

5-الأصل براءة الذمة

 

6-لا يعذر أحد بجهله للقانون

 

7- الشك يفسر لصالح المتهم

 

8-المتهم برىء حتى تثبت إدانته

 

9-لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة

 

10-لا يضر الطاعن بطعنه

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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