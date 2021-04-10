شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قواعد قانونية يعتمد عليها القضاة فى الأحكام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير عن القواعد الفقهية والقانونية، التى يستند عليها القضاء فى أغلب الأحكام، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية أهم القواعد الفقهية والقانونية المتبعة كالتالى:..
1- العقد شريعة المتعاقدين
2- لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص
3- الحيازة فى المنقول سند ملكية
4- حق التقاضى مكفول
5-الأصل براءة الذمة
6-لا يعذر أحد بجهله للقانون
7- الشك يفسر لصالح المتهم
8-المتهم برىء حتى تثبت إدانته
9-لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة
10-لا يضر الطاعن بطعنه