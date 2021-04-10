شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال رمضان غدا الأحد بالتنسيق مع الإفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد أبو الوفا الباحث بمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن استعدادات رصد هلال شهر رمضان المعظم، وذلك يوم الأحد المقبل وهو يوم الرؤية.

وأشار الباحث بمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه يتم التجهيز لـ7 لجان لاستطلاع الهلال تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، وبالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

وأوضح أن اللجان ستتوجه لمطروح والفيوم وحلوان وسوهاج وقنا وتوشكى والوادى الجديد، لافتا إلى أن كل لجنة تضم أعضاء من معهد الفلك ودار الإفتاء وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التى يتم فيها الرصد.

وأكد أنه يتم اختيار أماكن استطلاع الهلال بدقة لتكون بعيدة عن إضاءة المدن، لافتا إلى أن المرصد يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التليسكوبات والعين المجردة.

ويولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين المقبل الموافق 12/4/2021م (اليوم التالى ليوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد المقبل الموافق 11/4/2021م (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26 - 31 دقائق).

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16 – 46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الإثنين 12/4/2021م هو المتمم لشهــــر شعبان 1442هـ .، وتكون غــرة شهر رمضان المعظم 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء المقبل 13/4/2021م.