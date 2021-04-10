شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلزم التائب قضاء الصلوات الفائتة؟.. المفتي يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه لو هناك مسلمًا لم يكن منتظمً في الصلاة، واستمر هذا الأمر لمدة معينة، ثم تاب لربه، تظل عليه الصلاة الفائتة بمثابة دين في رقبته، موضحا أن «التوبة متعلقة بالمخالفة التي خالفها المكلف لأمر الله سبحانه وتعالى».

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، الذنب مغفور ويبقى دين الصلاة الفائتة في ذمة المرء ولا بد من الموافاة بها، مؤكدا أن الدين لا ينقضي إلا بالأداء أو الإبراء.

وأضاف أن لو هناك إنسانا جحد ميراثا لأحد الورثة يطلق عليها جريمة مستمرة، ومستمرة على مدى الزمن لحين أن تقلع عنها وترد الحقوق لأصحابها.

وأردف من ارتكب فعلة عليه التوبة والندم، والإقلاع في الحاضر والعزم في المستقبل، موضحا أنه قبل مجيء رمضان لا بد من إرجاع الحقوق لأصحابها حتى لا يكون في عنقك مظلمة لأحد.