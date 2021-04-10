شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدير بحوث الأراضي و3 مسؤولين إثر انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، و3 مسؤلين بالمعهد في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي في المنيا .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة تابعة لمركز البحوث الزراعية، بطريق الصعيد الغربي، بمدخل مركز العدوة .

انتقل فريق شرطة العدوة، برئاسة العقيد هشام حمزة، مأمور المركز، وسيارات الإسعاف، وتبين انقلاب سيارة خاصة بمعهد البحوث الزراعية، أثناء عودتهم من مشروع المليون و500 ألف فدان، غرب غرب المنيا .

تسبب الحادث في إصابة السائق، وكلا من الدكتور علاء زهير البابلي، 50 سنة، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، مصاب بكسر بعظمة التركوه اليمني، والدكتور عادل عبدالحميد، رئيس قسم بحوث التغذية بمعهد الأراضي والمياه والبيئة، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالبطن، وكسر في عظمة اللوح الايسر، والدكتور محمد أحمد شوشة، الباحث بالمعهد، كدمات، واحمد عبدالعليم ابراهيم، 58 سنه، كسر في الفقرة العنقية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة العام وصرح الدكتور جابر سمعان، مدير المستشفى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا الجامعي لاستكمال العلاج .