شكرا لقرائتكم خبر عن «واصل الانخفاض».. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر في نهاية التعاملات، مساء اليوم، الجمعة، 9 أبريل 2021، انخفاضه بعدما ارتفع بالأمس، حيث حقق انخفاضا قدره 6 جنيهات جنيهات خلال اليوم، للعيار 21 الأكثر انتشارا في مصر عن سعر الذهب في تعاملات أمس الخميس .

وعالميا انخفض سعر الذهب بشكل ملحوظ حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية اليوم الجمعة، حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية بنسبة 0.41%، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.13% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارا في مصر في نهاية تعاملات مساء اليوم الجمعة، 770.68 جنيه بينما كان في بداية التعاملات صباح اليوم، 771.28 جنيه وكان بنهاية التعاملات مساء الخميس، 776.36 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» عالميا في نهاية تعاملات مساء اليوم الجمعة 1،744.20 $ بينما كانت في بداية التعاملات صباح اليوم، 1،745.07 $، كما كانت في نهاية التعاملات مساء الخميس، 1،756.76 $ .

« المصرى اليوم «تنشر اسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 9 ابريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة 9 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في في نهاية التعاملات مساء الخميس 8 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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