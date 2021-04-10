شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات سي بي سي .. تردد قناة CBC العامة ودراما واكسترا وسفرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزايد البحث على محرك بحث جوجل عن التردد الخاص بعدد من قنوات مجموعة قنوات سي بي سي 2021 الجديدة CBC على القمر الصناعي نايل سات، ويبحث عدد من المواطنين على كيفية ضبط تردد قناة CBC العامة الموجودة على القمر الصناعي نايل سات وكذلك تردد سي بي سي دراما - CBC DRAMA وأيضًا تردد سي بي سي دراما 2 - CBC DRAMA 2 وكذلك تردد سي بي سي سفرة - Sofra ثم أخيرًا تردد قناة سي بي سي اكسترا - CBC EXTRA .

كيفية ضبط القمر الصناعي نايل سات لعام 2021:

يمكن ضبط القمر الصناعي نايل سات من الريموت كنترول كما يلي:

اضغط على زر القائمة Menu >>> خيارات / Options >>> تثبيت / Installation >>> تثبيت يدوي / Manual Installation >>> اسم القمر Nilesat/ Arabsat .

ثم من قائمة الأقمار Sat Menu >>> ادخل التردد >>> اختار رأسي V أو أفقي H >>> اختار معدل الترميز 27500 >>> اضغط Ok >>> انتظر نهاية البحث >>> حفظ / Save.

ضبط تردد قناة CBC سي بي سي العامة

تردد 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6

ضبط تردد قناة سي بي سي دراما 2 الجديد - CBC drama 2

تردد 11488

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الاسم على الرسيفر cbc drama+2

ضبط تردد قناة سي بي سي دراما الجديد - CBC drama

تردد 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الاسم على الرسيفر cbc drama

ضبط تردد قناة سي بي سي سفرة الجديد - CBC sofra

تردد 11390

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H افقي

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

الاسم على الرسيفر cbc sofra

ضبط تردد قناة سي بي سي اكسترا الجديد CBC EXTRA

تردد 11390

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H افقي

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

الاسم على الرسيفر cbc Extra .

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