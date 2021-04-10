شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تفعيل التحويلات المرورية لرفع كفاءة الطريق الصحراوى الشرقى وتستمر 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية منذ قليل، "منتصف الليل" ولمدة 4 أشهر قادمة، فى تفعيل التحويلات المرورية لحركة السيارات بالطريق الصحراوى الشرقى، بعد إغلاق الطريق فى الاتجاه القادم من الصعيد إلى القاهرة لإنجاز أعمال تطوير وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة السيارات.

وعينت الإدارة العامة للمرور، الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة، وتسيير الحركة تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الشرقى فى المسافة من منزل بنى سويف وحتى محطة رسوم الكريمات بطول 34 كيلو متر، الأمر الذى استلزم غلق الاتجاه القادم من محافظات الصعيد اتجاه القاهرة بطول المسافة.

وتستهدف التحويلات المرورية فى الاتجاه القادم من القاهرة باتجاه بنى سويف ومحافظات الصعيد ما يلى:

- منع سير سيارات النقل بكافة أنواعها وسيارات النقل الجماعى (الأتوبيس – المينى باص) بالطريق الصحراوى الشرقى للقادم من القاهرة اتجاه بنى سويف على أن تسير من محطتى رسوم حلوان والكريمات فى اتجاة الطريق الدائرى الإقليمى لاستخدام طريق أسيوط الغربى.

- السماح للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص القادمة من القاهرة باتجاه بنى سويف ومحافظات الصعيد بالسير فى الطريق الصحراوى الشرقى وحتى نفق الزعفرانة ما بعد محطة رسوم الكريمات بحوالى 4 كيلو متر فى اتجاه بنى سويف على أن يتم تحويل مسار تلك السيارات إلى منزل طريق الزعفرانة لاستخدام الطريق الشرقى القديم وحتى بنى سويف.

-الاتجاه القادم من محافظات الصعيد وبنى سويف اتجاه القاهرة:

نظراً لغلق هذا الاتجاه من المسافة من مخرج بنى سويف وحتى محطة رسوم الكريمات لتنفيذ الأعمال يتم :

- تخصيص المسافة من منزل بنى سويف وحتى نفق الزعفرانة بالاتجاه المقابل (القادم من بوابة الكريمات بنى سويف) بكامل عرض هذا الاتجاه (3حارات مرورية) لصالح حركة السير لكافة أنواع المركبات القادمة من محافظات الصعيد اتجاه القاهرة.

- الطريق فى المسافة من نفق الزعفرانة وحتى محطة رسوم الكريمات فى إتجاه القاهرة (بطول 4 كيلو متر تقريباً) سيتم استخدامها لحركة السير فى الاتجاهين (بواقع حارة ونصف لكل اتجاه) .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمرور الجيزة وإدارة مرور بنى سويف بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.