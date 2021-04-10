شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:



"الطب الوقائى": 225 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

التعليم تعلن فتح باب التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية

وزيرة التضامن: 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة

الكهرباء: مشروع محطة الضبعة يحقق نموا اقتصاديا واجتماعيا من خلال توليد الطاقة

"القومية للأنفاق" تتلقى عرضًا أمريكيًا لتنفيذ الخط السادس للمترو من الخصوص للمعادى

"الصحة" تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة وخروج 439 متعافيًا

وزير الأوقاف: صلاة التراويح ليست مشروطة بالمسجد ولا حرج على أدائها فى البيت

الهيئة القومية للأنفاق: بدء أعمال الحفر بأول محطة بمشروع مترو الهرم

"التأمينات" تستأنف صرف معاشات شهر أبريل يوم الأحد المقبل بإجراءات احترازية