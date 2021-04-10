اليوم.. محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة متهمين اثنين بقتل مواطن بسبب خلافات مالية في دار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين، بقتل المجني عليه، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد على إثر خلاف مسبق انتهى باللجوء إلى الشجار، واستعان الطرفان كل بفريقه، وما أن أبصر المتهمان المجني عليه حتى حاول المجني عليه الفرار إلا أنهما أصرا على اللحاق به، وما أن تمكنا من إسقاطه أرضًا حتى أشار أحدهما للثاني لتنفيذ ما تلاقت وتوافقت إرادتهما عليه من نية خبيثة بإزهاق روح خصمهما في الشجار، فكال الثاني ضربة واحدة استقرت في مؤخرة رأسه فأحدثت به الإصابات التي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله.