بدء محاكمة متهمي قضية "خلية الطلبة" السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الخامسة جنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بتكوين والاشتراك في إحدى خلايا لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بجامعة عين شمس، والتجمهر بغرض قلب نظام الحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والتي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

بينما شملت قائمة الاتهامات إمداد بعض المتهمين الخلية بأموال لشراء الأسلحة والذخائر والمفرقعات ومهمات آلات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أغراضها، وكذا تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم الضرب، والتأثير على السلطات في أعمالها، باستعمال القوة والتهديد، وقلب نظام الحكم.

كما شملت الاتهامات أحداث المتهمين عمداً بالمجني عليه فادي محسن ميلاد حنا الله إصابات أعجزته عن أشغاله الشخصية، مدة لا تقل عن عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أداة ضمن تجمهر مؤلف من أكثر من خمسه أشخاص، تنفيذا لغرض إرهابي.