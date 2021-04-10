شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة مصر العامة ببنها في قرية الأحراز بشبين القناطر .. نشر الثقافة ومتابعة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه أتوبيس المكتبة المتنقلة وفريق عمل مكتبة مصر العامة ببنها، إلى مركز شباب الأحراز بمدينة شبين القناطر، وذلك لتعريفهم بالأنشطة والخدمات التي تقدمها المكتبة للمستفيدين، بالإضافة إلي عمل تغطية ورصد لمبادرة «حياه كريمة»، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير قرية الأحراز بالقليوبية ضمن المرحلة الأولي من المبادرة.

وقال بيان صحفي الجمعة، إن هذا النشاط يأتي بناء علي توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على نشر العلم والمعرفة بين ابناء المحافظة وخاصة النشء من الأطفال والشباب في المناطق البعيده والتي يصعب علي سكانها الوصول لمقر المكتبة، وفي إطار دور المكتبة وحرصها على خدمة المجتمع ورفع المستوى الثقافي وزيادة الوعي بين المواطنين.

قام فريق المكتبة بحملة تنشيطية خدمية مجانية موسعة لدعم و نشر الوعي الثقافي لشباب قرية الأحراز، مركز شبين القناطر بالقليوبية، تحت إشراف نهلة مسلم مدير عام المكتبة، وتنفيذ فريق عمل المكتبة كل من مها رزق مسئول العلاقات العامة بالمكتبة، ومني أبوطالب مسئول التنمية البشرية والثقافية، ودينا الوهيدي، وزينب ابو حجر، وسارة يحيي، ومي عميش.

تضمن البرنامج عدة فقرات منها القراءة والإطلاع و تقديم القصص المصورة للأطفال والكتب التثقيفية للكبار، ومسابقات فنية و أدبية، والرسم والتلوين، وتنمية المهارات، ومحاضرة تثقيفية بالمركز تستهدف تنمية الوعي الثقافي لأبناء القرية، وكذلك الوعي بجهود الدولة والتعريف بالحملة وأهدافها.

وتضمت خطة تطوير القرية، إنشاء مركز شباب الأحراز، وتم عمل الدهانات الداخلية للمبنى وأعمال الكهرباء وأعمال السباكة وتم الانتهاء منها، وإنشاء قواعد خرسانية وأعمدة جمالون حديد.

اتوبيس مكتبة مصر العامة ببنها يزور قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر

اتوبيس مكتبة مصر العامة ببنها يزور قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر

اتوبيس مكتبة مصر العامة ببنها يزور قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر

اتوبيس مكتبة مصر العامة ببنها يزور قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر