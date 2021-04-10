شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يُصلى بمسجد عمرو بن العاص ويجرى زيارة لمعالم القاهرة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس التونسى قيس سعيد، على أداء الصلاة فى مسجد عمرو بن العاص خلال زيارته التى بدأت إلى القاهرة الجمعة، كما أجرى زيارة لبعض المواقع التاريخية حيث أطلع على معروضات المتحف القومى للحضارة المصرية الذى تم افتتاحه مؤخرا، وقلعة صلاح الدين الأيوبى، وذلك بصحبة وزير السياحة والآثار خالد العنانى.

ووثق الحساب الرسمى للرئاسة التونسية زيارة قيس سعيد بمقطع فيديو لزيارته للمعالم المصرية، بخلاف مجموعة من الصور.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى استقبل نظيره التونسى بعد ظهر اليوم الجمعة، بمطار القاهرة الذى حل ضيفاً عزيزاً على مصر فى زيارة رسمية لمدة 3 أيام.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية غداً السبت، بقصر الاتحادية من المقرر ان تتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة على المستوى الامنى والاقتصادى والاستثماري.