شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: نعمل على دعم ومساندة كل الفئات المهشمة والأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة أن الوزارة اعتادت إحياء الاحتفال بيوم أبناء مصر مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية سنويًا خلال شهر أبريل، متابعة:" اليوم يشاركنا الاحتفال فريق كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، والذى نتطلع بدوام المشاركة بالشكل الذى يسعدنا ويسعد أبناءنا".

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة احتفالية كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، ومسرحية حتحور فى الدبخانة، وذلك فى إطار استمرار الاحتفال بيوم أبناء مصر "يوم اليتيم"، والتى أقيمت بمسرح الجلاء وبحضور محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة.

وتابعت القباج قائلة:"أبنائى وبناتى نحن معكم اليوم لكي نشد على أيديكم جميعاً ونقول أننا فخورون بكم وبإنجازكم وتميزكم .. وكلنا ثقة فى قدرتكم على بناء مستقبلكم المشرق الذى تتمنوه لأنفسكم ولوطنكم بإرادتكم وتصميمكم" لافتة الى أن مصر تتشرف بكم اليوم كنموذج للنجاح والتقدم والإصرار وتؤكد دعمها ومساندتها لكم من خلال الوزارة لتصلوا لتحقيق أهدافكم وأحلامكم، كما أن هذا اللقاء فرصة جيدة لبث روح الثقة والكرامة والمواطنة لدى أبنائنا جميعا، وفرصة أن نعرف أن هناك أشخاص كُثر يعملون بإخلاص وتفاني في رعاية الأبناء، ويحتاجون منا إلى كلمة تشجيع".

ووجهت القباج الشكر للقائمين على إدارة ورعاية هذه البيوت الآمنة التى يملأها الحب والتى أخرجت لنا مثل هؤلاء الأبناء الرائعين الذين يتمتعون بالقوة والصلابة والأمل، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي وجميع قطاعاتها تعمل على دعم ومساندة كل الفئات المهشمة والأكثر احتياجا عبر منظومة واسعة من الحماية والرعاية، سواء كانت المرأة أو الطفل أو الشاب أو المسنين، وذلك من خلال تقديم العديد من الخدمات، مشيرة إلى أن مجتمعنا يحتاج إلى بعض من التفاؤل والثقة والفرح ولا يوجد أجمل من هؤلاء الأطفال والشباب والشابات لبث تلك الروح فينا.

