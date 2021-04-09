شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي علام : إثبات رؤية هلال شهر رمضان بطريق علمية وشرعية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شوقي علام مفتي الجمهورية، إن رؤية هلال شهر رمضان خاضعة للعلم اليقيني الذي يقول به علماء الفلك والحساب ويتم الاعتماد على ذلك اعتمادا كبيرا كما يتم القضية الشرعية إلى هذا العلم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه عندما يقضي الحكم الحسابي بأن هلال الشهر الهجري لم يُولد بعد ومن ثّم لا يمكن أن يرى في هذه الليلة التي يتم رؤية ثبوت الأشهر الهجرية.

وكشف شوقي علام أن هناك 6 لجان شرعية على مستوى الجمهورية لرؤية الأهلة وسط اقتراحات بإقامة المزيد من اللجان الشرعية من خلال تحديد زاوية الرؤية لهلال الأشهر الهجرية.