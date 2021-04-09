شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم أسوان تعلن المدارس الفائزة في مسابقة أجمل مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة اللامركزية بالتعاون مع إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم بأسوان، انتهاء لجنة تقييم مسابقة أجمل مدرسة في تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة على مستوى المديرية .

وأكد رشدى موسى مدير إدارة اللامركزية أن نتيجة المسابقة أسفرت عن فوز المدارس التالية: إدفو الصناعية الفنية بنات بإدارة إدفو التعليمية بالمركز الأول ومجمع مدارس العروبة بإدارة أسوان التعليمية بالمركز الثانى ومحمد الطاهر الأنصاري بإدارة كوم أمبو التعليمية بالمركز الثالث وكروسكو الابتدائية بإدارة نصر النوبة التعليمية بالمركز الرابع ودراو بنين الإعدادية بإدارة دراو التعليمية بالمركز الخامس .