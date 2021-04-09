شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل مياه الشرب لقري أبو الريش والاعقاب بتكلفة 75 مليون جنيه في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، انه جار تنفيذ مشروع تغذية قرى أبوالريش قبلي وبحرى والأعقاب بمياه الشرب من محطة جبل شيشة بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه وبطول 30 كم وبأقطار تتراوح ما بين 400 مللى وحتى 900 مللى لربط هذه المحطة العملاقة بخزانات كبيرة إحداهما خزان أبوالريش بسعة 4 ألاف م3، وخزان الأعقاب بسعة ألفين م3 من أجل توفير كوب مياه نظيف لمواطنى هذه القرى.

وأكد عطية، على أنه تم التنسيق مع المركز الوطنى لإستخدامات الأراضى لصدور القرار الجمهورى بالموافقة على الموقع المقترح لإنشاء محطة المعالجة الرئيسية لمشروع إدخال الصرف الصحى لقرى أبوالريش بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه، وهو الذي توازى مع تحديد مواقع محطات الرفع.