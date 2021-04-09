شكرا لقرائتكم خبر عن ٤٨ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد، المشكلة بقرار من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، مساء اليوم ، عن رصد ٤٨ حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا خلال الأسبوع المنقضي ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى ٥١١ حالة إيجابية منذ يناير الماضي، تعافى منهم ٣٤٠ حالة، كما أعلنت اللجنة عن وفاة حالتين بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ بداية شهر يناير إلى ٥١ حالة وفاة.

وحذرت المحافظة من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقاً للإجراءات القانونية، كما شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة، حيث يتم تطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات، التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل للإحالة للنيابة.

- صورة أرشيفية

وناشد محافظ الوادي الجديد، المواطنين تحمّل المسؤولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط على المنظومة الصحية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتوجه لأقرب مستشفى فور ظهور أي من الأعراض، مؤكدا على استكمال إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح الحكومية، وأماكن تقديم الخدمات بكافة المراكز.